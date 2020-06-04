عودة قطاع الطرق من جديد .. جرحى في محاولة نهب مسلح دامية بمحلية نهر عطبرة بولاية كسلا

عادت عصابات قطاع الطرق تمارس نشاطها الإجرامي من جديد بولاية كسلا بعد اختفائها من المشهد لفترة وشهدت محلية نهر عطبرة، أمس محاولة نهب إجرامية دامية أصيب خلالها شقيقين من مواطني حلفا الجديدة بعد تعرضها للطعن بواسطة سكين من قبل قطاع الطريق بعد اعتراض طريق شاحنتيهما اللتان تحملان علي متنهما قطن واتخذ الجناة من المنطقة الواقعة بين مصنع سكر حلفا الجديدة وقرية أم رهو بمحلية نهر عطبرة مسرحاً لتنفيذ الجريمة البشعة وعثر الأهالي على الضحايا في حاله يرثي لها وتم نقلهم لمستشفى حلفا الجديدة لتلقي العلاج وخضع المصابين لتدخلات طبية عاجلة وتم تحويل أحدهما الي الخرطوم لخطورة حالته ودون بلاغات في مواجهة الجناة.

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وتعود تفاصيل الجريمة البشعة بحسب صحيفة الوطن، إلى تحرك الشقيقين فخري وهشام السيد وكانا يقودان كل علي حدا، شاحنة تحمل على متنها قطن، وكانا في طريقهم إلى محلج أقطان ود الحوري بولاية القضارف وفي أثناء سيرهم اعترض طريقهما أحد الجناة الذي كان ملقيا بنفسه في الطريق لتمويه سائقي الشاحنات لايقافهم وعند توقفهم باغت سائق الشاحنة بتسديد عدد من الطعنات، أحدهما اخترقت الطحال والكلي وحاول شقيقه التصدي للمتهم إلا أنه تعرض للطعن من قبل الجاني، وحاول ملاحقة المتهم رغم الإصابة الا أنه سقط مغشياً عليه وتوارى الجناة عن الأنظار باخفاء انفسهم داخل حقول قصب السكر،

وقام المواطنين باسعاف المصابين الي المستشفى وهرع ذوي المصابين وعدد من المواطنين إلى المستشفى، وطالبوا السلطات بضرورة القاء القبض على الجناة لإعادة الأمن وسلامة الطرق من الشبكات الإجرامية وتعكف شرطة كسلا بقيادة مديرها اللواء خالد عوض يوسف على فك طلاسم شبكة قطاع الطريق بنهر عطبرة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)