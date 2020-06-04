“القبض على صقر إسرائيلي” في السودان تثير التندر بمواقع التواصل الأجتماعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أثارت صورة لأفراد شرطة سودانية مصاحبة لخبر القبض على صقر قيل أنه (يحمل في قدمه ختم إسرائيل وعلى ظهره جهاز استكشاف خطير)، أثارت موجة من التعليقات الساخرة في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
واوحى الخبر إلى خطورة الصقر ونشوة الانتصار بقبضه، التي قابلها رواد مواقع التواصل بتهكم موضحين، أن هذه الاجهزة خاصة بجامعات ومراكز أبحاث للبرية، الغرض منها دراسة أنماط هجرة الطيور، وتحديد أماكن تواجدها، ودراسة اعدادها.
وتتكرر حوادث القبض على صقور في مسار هجرتها عابرة للسودان، حاملة لأجهزة استكشافية.
و قبلها ألقت السلطات بمحلية كرينك بولاية غرب دارفور القبض على صقر يحمل على جناحيه أجهزة إسرائيلية صغيرة الحجم تعمل بالطاقة الشمسية، مكتوب عليه بالعبرية «الهيئة الإسرائيلية للطبيعة» الجامعة العربية جورسليم.
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