بروف شداد يودع الاموال في حسابات الاتحادات الولائية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ‫اكد كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، انه يتابع خلال الأسبوع الجاري التنفيذ الخاص بدعم الاتحادات المحلية والانتقالية المقرر من جانب مجلس إدارة الاتحاد بإيداع مبلغ(60) ألف جنيه في حساب كل اتحاد محلي و (30) الف جنيه في حساب كل اتحاد انتقالي، مشيرا إلى أن هناك دعم إضافي بواقع (90) الف جنيه خاصة بكل اتحاد محلي وفق متطلبات معلن عنها في منشور سابق تختص بوجود امين عام ومدير مالي ومدير إدارة فنية، متفرغين أو شبه متفرغين، زائدا وجود نشاط يشرف عليه أو يرعاه الاتحاد المعنى لكرة القدم داخل الصالات والشاطئية، وكرة القدم النسائية والمراحل السنية.. فيما ذات الدعم بذات المتطلبات للاتحادات الانتقالية بواقع دعم (45) الف لكل، والدعم المشروط يتم إنفاذه لاحقا وفق الاجراءات المطلوبة.

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