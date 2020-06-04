الكاف يلغى تمهيدى بطولتى الانديه والكونفدرالية للموسم القادم

الخليج 365 :

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” 3 مواعيد جديدة لإقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ونصف نهائي الكونفدرالية، بعد تأجيل المباريات لأجل غير مُسمى منتصف شهر أبريل، بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والمغرب.

وترددت بعض الأخبار عن إمكانية إلغاء الكاف لمسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية هذا الموسم، رغم سهولة إقامة نصف نهائي البطولتين هذا الموسم أكثر من أي وقت مضى، نظرًا لوجود 3 فرق من مصر و4 فرق من المغرب، وفريق واحد فقط أفريقي هو حوريا من غينيا كوناكري، والذي نجاح في بلوغ نصف نهائي الكونفدرالية لمواجهة بيراميدز المصري.وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” أواخر شهر يونيه المقبل كموعد مبدئي لإقامة مباريات نصف نهائي البطولتين، وإذا لم تستقر الأوضاع في مصر والمغرب سيتم تأجيل المباريات لمدة 15 يومًا جديدة على أقل تقدير، لتقام خلال شهر يوليو.

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ووضع الكاف شهر أغسطس كخيار نهائي لإقامة المباريات قبل اتخاذ قرار الإلغاء الكامل للموسم الكروي، وهو الشيء نفسه الذي ينوي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” تطبيقه حال فشل في استكمال دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خلال شهري يونيه ويوليو.

وكان من المقرر إقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية أيام 1 و2 و3 و4 مايو المقبل، لكن لجنة الطواريء التابعة للكاف أعلنت التأجيل لأجل غير مُسمى، والإلتزام بمتابعة كافة الأحداث والمستجدات بخصوص فيروس كورونا للتخطيط للمرحلة القادمة.

وتواجه بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون، خطر التأجيل لمدة 12 شهرًا، حيث لم تلعب حتى الآن سوى جولتين فقط من التصفيات المؤهلة للبطولة.