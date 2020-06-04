إتحاد مزراعي الجزيرة والمناقل يرفض زيادة رسوم ري الفدان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

رفضت لجنة الطوارئ المنبثقة عن لجنة تسيير إتحاد مزارعى الجزيرة والمناقل تحديد وزارة الري قيمة رسوم ري الفدان دون مشاركة جهات ذات صلة ،وحددت وزارة الري قيمة رسوم لرى الفدان بمشروع الجزيرة والمناقل ب 750جنيه بدلا من 250 جنيه وفى بيان صدر اليوم عن لجنة تسيير اتحاد مزارعة الجزيرة والمناقل ، تحصلت (سونا) علي نسخة منه طالبت لجنة الطوارى بتشكيل لجنة من الجهات الحكومية ذات الصلة لحماية العملية الانتاجية ،واعتبر البيان زيادة الرسوم بانه معوق يرفع تكلفة الانتاج .واشار الى أهمية قطاع الزراعة فى التخطيط الاستراتيجي وان المشاريع الحكومية، تقطف الحكومة ثمارها سنوياً في تحقيق الأمن الغذائي وعوائد الصادرات، وتحقيق الإستقرار والتنمية المستدامة، وتحريك عجلة قطاعات كثيرة في الإقتصاد الوطني، وتوفير المادة الخام لكثير من الصناعات التحويلية، وزيادة الناتج القومي للإقتصاد. فضلاً عن توفير فرص العمل لأكثر من ستة ملايين يعملون بصورة مباشرة في العمليات الفلاحية أو العمليات الزراعية ذات الصلة.