(180) جنيها لكيلو تقاوي الأرز الهوائي المحسنة بالجزيرة

الخليج 365 : بحثت د. توحيدة بابكر مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية الجزيرة لدى لقائها بمكتبها صباح اليوم مع المهندس الحاج عطوة تاج السر المنسق القومي للارز الهوائي ود. حسن العبيد ممثل المنظمة الدولية لإنتاج الأرز (جايكا) والمهندس إدريس عبد الماجد ممثل الشركة العربية السودانية للبذور وعدد من منتجي تقاوي الأرز الهوائي بالولاية بحثوا العقبات التي اعترضت الموسم المنصرم والسبل الكفيلة لمعالجتها والإستعدادات للموسم الجديد 2020م -2021م حيث حدد الإجتماع السعر الجديد لتقاوي الأرز بمبلغ 180 جنيه للكيلو وأكدت توحيدة دعم وزارتها لزراعة الأرز الهوائي بالولاية من جانبه أكد ممثل جايكا جاهزيتهم لتقديم الدعم اللازم لإنتاج التقاوي المحسنة للارز الهوائي بالجزيرة وكافة ولايات السودان .

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