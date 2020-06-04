فور عودته… بث 33 مباراة في الدوري الإنجليزي مجانا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت شركة “أمازون برايم” بث 33 مباراة من الدوري الإنجليزي مجانا، فور استئناف المسابقة المقرر له 17 يونيو/ حزيران الجاري. وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، لن تكون هناك حاجة للاشتراك في “أمازون برايم” من أجل مشاهدة العديد من المباريات في الدوري الإنجليزي، بحسب صحيفة “ديلي ميل”. وستبث “أمازون برايم” أول أربع مباريات في الدوري الممتاز عند استئناف الموسم بشكل مجاني، وسيتم بث كل مباراة من مباريات الدوري الممتاز الـ 92 المتبقية مباشرة عبر قناة “سكاي سبورت” أو “بي تي سبورت” أو “بي بي سي سبورت” أو “أمازون برايم”، حيث سيبلغ عدد المباريات التي سيتم بثها مجانا 33 مباراة. وأعلنت “بي بي سي سبورت” أنه سيتم بث أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز على الهواء مباشرة، كما ستقوم شبكة “سكاي سبورتس” بنقل 25 مباراة مجانا. ومن المنتظر استئناف الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء 17 يونيو/ حزيران بمباراتين، قبل أن تنطلق الجولة الجديدة يوم الجمعة 19 يونيو.