إصابة الناشط السوداني “حازم حلمي” بفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اعلن الناشط الاعلامي الشاب “حازم حلمي” إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور نتيجة الفحص المؤكدة. وكتب “حلمي” على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (النتيجة والفحوصات الليلة بتأكد إصابتي بالفيروس، منذ فترة و انا ملتزم العزل، و مرحلة و ان شاء الله حتعدي.. دعواتكم). وظل “حلمي” يحذر على صفحته التي يتابعها عشرات الآلاف، عبر تغريداته من عدوى الفيروس داعياً إلى اتباع إرشادات الوقاية والالتزام بالبقاء بالمنازل.

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