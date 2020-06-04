د.شداد: تعليق الموسم الرياضي وحسم الأمر في إجتماع الإتحاد القادم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم البروفيسور كمال حامد إبراهيم شداد، أنه أصدر توجيهاً إلى الأمين العام للاتحاد د. حسن أبوجبل بمخاطبة الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، وعلى الصعيد المحلي مخاطبة الاتحادات المحلية والانتقالية، وأندية الدوري الممتاز والوسيط، بتعليق الموسم الرياضي الكروي الحالي 2019- 2020م، وتعليق فترة التسجيلات الرئيسية المزمع انطلاقها يوم 11 يونيو الحالي، وذلك عقب قرار السلطات الصحية في السودان بتمديد فترة الحظر بأمر جائحة (كورونا) التي تعاني منها البلاد حاليا. وقال شداد إن التعليق سيمتد إلى حين اجتماع مجلس الإدارة القادم لإتخاذ ما يلزم من قرارات وفق ما يطرأ من مستجدات. وأضاف بأن هناك صرفاً كبيراً تم على المنافسات القومية، وهناك جهود متعاظمة بذلت في سبيل إكمال المنافسات، ولا مجال للتعليق على الإكمال أو الإلغاء حالياً، لأن القرار الفعلي خارج إرادتهم، فهو لدى السلطات الصحية، وما يملكونه الآن فقط قرار التعليق، وما بعده سينظر من جانب مجلس الإدارة في اجتماعه القادم. وعلى صعيد آخر، ذكر شداد أنه يتابع خلال الأسبوع الحالي التنفيذ الخاص بدعم الاتحادات المحلية والانتقالية المقرر من جانب مجلس إدارة الاتحاد بإيداع مبلغ (60) ألف جنيه في حساب كل اتحاد محلي و(30) ألف جنيه في حساب كل اتحاد انتقالي. وأشار إلى أن هناك دعماً إضافياً بواقع (90) ألف جنيه خاصة بكل اتحاد محلي وفق متطلبات معلن عنها في منشور سابق تختص بوجود أمين عام ومدير مالي ومدير إدارة فنية، متفرغين أو شبه متفرغين، زائداً وجود نشاط يشرف عليه أو يرعاه الاتحاد المعني لكرة القدم داخل الصالات والشاطئية، وكرة القدم النسائية والمراحل السنية، فيما ذات الدعم بذات المتطلبات للاتحادات الانتقالية بواقع (45) ألف لكل، والدعم المشروط يتم إنفاذه لاحقاً وفق الإجراءات المطلوبة.