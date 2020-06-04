عقبات تواجه العروة الصيفية بمشروع الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف مزارعو مشروع الجزيرة والمناقل عن عقبات تواجه العروة الصيفية وتهددها بالفشل .

وشكا مزارعون من ارتفاع جنونى لمدخلات الانتاج وعدم وضوح الرؤية فى انسياب المواد البترولية . واشاروا إلى تباطؤ عمل اللجنه المكونة من رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك للتقصى والطواف على المشاريع القومية . مطالبين اللجنة بوضع خطة تمكن المزارعين من مزاولة انشطتهم فى ظل قانون الطوارئ

ودعا الزين بخيت احد قيادات المزارعين وزير الرى والموارد المائية لتوضيح حقيقة مارشح في الاسافير عن اتجاه لزيادة رسوم الرى . واضاف بخيت وزير الري ظل يتهرب من ابرام عقد الامداد المائي وحتي لو ابرم هذا العقد سيظل بلا جدوي لان الوزير فقط يحول اي مطالبة للمالية ومن ثم يتحلل من مسئولياته تجاه المزارع ليبقي مع المالية ، وتساءل اين مجلس ادارة المشروع هل هو علي قيد الحياة لماذا لم يقدم توضيح بهذا الامر . وقال الزين ان الامر يحتاج وقفات قوية ومتانية في ظل النظريات والدراسات التى تؤكد ان السودان واحد من ثلاثة دول معول عليها في توفير الغذاء للعالم فى ظل ازمة كورونا.