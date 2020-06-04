البنك المركزي يوجه المصارف بالتعامل المباشر مع الجمهور

الخليج 365 : أصدر بنك السودان المركزي منشورا اليوم الأربعاء وجه من خلاله البنوك والمصارف بمزاولة العمل والتعامل المباشر مع الجمهور إعتبار من يوم الاحد السابع من يونيو الحالي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا .

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