الجبهة الثورية : ماحدث في جبل مرة لن يؤثر على سير...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قلل القيادي بالجبهة الثورية عبد الوهاب جميل من هجوم بعض الفصائل المسلحة على جبل مرة والذي أعلنت عنه القوات المسلحة مؤخراً وأنه تم بسبب غياب الولاة المدنيين، ووصف تبرير الهجوم بالواهي ، وقال جميل في تصريح لـ(الجريدة) إن ماحدث لن يؤثر على سير المفاوضات بجوبا، وأضاف حركة تحرير السودان غير موقعة على إعلان جوبا ولذلك الامر لن يؤثر، وأكد أن الولاة العسكريين أكثر حزماً فيما يتعلق باستباب الأمن.

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