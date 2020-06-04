شركة أدوية أجنبية بالخرطوم توقف أكثر من ٧٠ موظفاً عن العمل

تفاجأ عدد كبير من العاملين بشركة تبوك للأدوية بقرار ايقافهم عن العمل اليوم دون سابق انذار.
حيث وجد العاملون الذين لم يتوقفوا عن العمل طوال فترة الحظر بحسب صحيفة السوداني، أسمائهم منشورة في لوحة إعلانات الشركة، مع صورة من قرار ايقافهم عن العمل دون إخطار مسبق.
وقال أحد العاملين بالشركة لأكثر من ثلاثة أعوام ل(Amal TV) إن الإدارة لم تخطرهم بسبب الايقاف ولم تعلنهم سابقا.
وحاول العاملون رفع الأمر فورا لمكتب العمل الا أنهم وجدوه مغلقا بسبب اجراءات الحظر الصحي بالبلاد.
يذكر أن شركة تبوك للأدوية شركة سعودية وفرعها بالخرطوم من فروع الشركة الرئيسية تم انشاؤها في العام 2010م.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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