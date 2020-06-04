تنفيذي المناقل يطمئن على إغلاق الأسواق والمعابر

إطمأن الأستاذ محمد علي عبد الله المدير التنفيذي لمحلية المناقل صباح اليوم على إغلاق الأسواق والمعابر بمداخل مدينة المناقل وذلك برفقة أعضاء اللجنة الأمنية بالمحلية.
وشدد المدير التنفيذي بحسب سونا، شدد على ضروره الإلتزام بالإجراءات الإحترازية بإعتبارها جسر العبور لتطبيع الحياة وصمام أمان صحة الإنسان، مشيدا بالقوات النظامية فى إنفاذ القرار.
وثمن دور المواطنين فى التعاطى مع الإرشادات والإلتزام بالضوابط الصحية، مشيدا بدعم الخيرين ووقفتهم ومساندتهم للجيش الأبيض فى مواجهة الجائحة العالمية، داعيا لجان المقاومة ولجان التغيير بالأحياء للعب دور إيجابي من خلال التوعية والإرشادات وقيادة المجتمع نحو الافضل.
على ذات الصعيد التقى المدير التنفيذي بأصحاب الخضروات منورا بخطورة الجائحة داعيا لعدم التجمعات مؤكدا أن فترة السماح للتسوق بالملجة من الخامسة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر قبل الظهر.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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