بالإجماع.. مجلس الأمن يوافق على إرسال بعثة سياسية للسودان

التاريخ: 04-يونيو-2020
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أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بتشكيل بعثة سياسة في السودان لدعم المرحلة الانتقالية.
ووافق أعضاء المجلس ال(15) بالإجماع، بحسب صحيفة السوداني، اليوم الخميس، على إرسال بعثة أممية متكاملة إلى السودان لدعم عملية الانتقال والمساهمة في تحقيق السلام باسم (UNTAMS) لفترة 12 شهرا، كما وافق المجلس على تمديد مهمة قوات حفظ السلام في دارفور حتى (31) ديسمبر المقبل.
وكان يفترض أن يتم التصويت على قرار تشكيل البعثة الأربعاء قبل أن يتم إرجاؤه إلى (24) ساعة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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