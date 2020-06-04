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وزير الري يبحث مع نظيريه الاثيوبي والمصري استئناف مفاوضات سد النهضة

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 04-يونيو-2020

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وزير الري يبحث مع نظيريه الاثيوبي والمصري استئناف مفاوضات سد النهضة

بحث وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس و الوفد التفاوضي امس عبر اجتماعات اسفيرية عقدها مع نظيريه الاثيوبي والمصري كلا على حدا للترتيب لاستئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة المتوقفة من فبراير الماضي.

 

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وبحث عباس مع نظيريه الاثيوبي والمصري، بحسب صحيفة الجريدة، كلا على حدة بمشاركة اعضاء من وفود المفاوضات، وضع جدول للمفاوضات الثلاثية المرتقبة، بجانب وضع تصور للقضايا العالقة المتبقية من مفاوضات واشنطن.

 

يشار الى ان اللقاءات تعتبر الثانية، وتأتي بتكليف من اجتماعات رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك مع نظيريه في مصر واثيوبيا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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