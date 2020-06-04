الطيران المدني: حلّ مشكلة العالقين خلال أيام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طمأن مدير سلطة الطيران المدني السودانيين المهندس إبراهيم عدلان العالقين بالخارج بأن قرارإجلائهم قد تم اتخاذه علي اعلي المستويات، مبيناً انه خلال 10 ايام مقبلة سيتم البدء في تدشين هذا العمل بعد تحديد نقاط الدخول.

وأوضح عدلان في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا للطوارئ الصحية بمنبر (سونا) انه تم تحديد نقاط الدخول المتمثلة في مطار الخرطوم ومطار بورتسودان والمعابر الشمالية، وأن الخطة التي وضعتها سلطة الطيران المدني تمت بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية، في إطار البروتوكول الصحي القاضي بالكشف علي العالقين لحظة وصولهم للبلاد .

وأضاف أن الاولوية في العودة ستكون للمواطنين الذين ذهبوا للعلاج وكبار السن، ومن ثم الفئات الأخرى، وأن العملية ستكون محكمة ومنظمة.

Advertisements

وحذ مدير سلطة الطيران المدني السودانيين العالقين بالخارج من المتحايلين، ودعاهم ألا يقعوا ضحية لبعض الجهات وضعاف النفوس الذين يقدمون وعوداً زائفة، ويزعمون بأن لديهم توكيلات لبيع التذاكر، وأكد أن حكومة السودان لم تتخذ اي اجراء فيما يخص بيع تذاكر اوإسناد بيعها لأي جهة.

وقال: “إن بعض الشركات السودانية العاملة في مجال النقل الجوي بادرت بأنها ستساهم في نقل هؤلاء العالقين دون تكاليف”.

وكشف عن تخصيص سلطة الطيران المدني رقم تليفون 8333 لتلقي شكاوي المواطنين من أي بقعة في العالم و أن هذا الرقم سيتم تفعيله قريبا.