قرارت مرتقبة لتنظيم عمل المخابز بالخرطوم تتضمن عقوبات صارمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكدت ولاية الخرطوم إستلام المخابز لحصة الدقيق كاملة فيما أمن الاجتماع الذي دعا له والي الخرطوم دكتور يوسف آدم الضي على الاوامر المحلية التي ستصدرها ولاية الخرطوم خلال الايام القادمة لتنظيم عمل المخابز.

وتتضمن الاوامر ضوابط وشروط وعقوبات مشددة ضد المخابز التي تخالف شروط العمل وقال مدير عام وزارة الصناعة والتجارة د/ ابوبكر محمد نور إن وزارته قطعت شوطاً كبيراً في حصر المخابز كاشفاً عن مخالفات كبيرة بصرف حصص دقيق طوال عهد النظام البائد لمخابز لا وجود لها في أرض الواقع.

وأكد أنه بعد الغاء النظام السابق واشراف الولاية على حصة الدقيق اصبح هناك فائض في الدقيق وان بعض اصحاب المخابز جأروا بالشكوى من تكدس الخبز، واضاف ان هناك ترتيبات محكمة يجري الاعداد لها مع المحليات ولجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات لفرض رقابة صارمة على الدقيق المدعوم من الدولة وضمان وصوله كاملا للمواطن.

من جهة اخرى بحث الاجتماع ترتيبات المحليات للخريف وطالب الوالي بضرورة مضاعفة الجهود وان الولاية ستقدم دعم للمحليات للصرف علي مرافق تصريف مياه الخريف.