بعثة السودان تطلب من مجلس الامن سحب رسالته بطلب ارسال بعثة...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تقدمت بعثة جمهورية السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة ، بطلبٍ رسمي لرئيس مجلس الأمن الدولي لسحب من سجلاته رسالة حكومة جمهورية السودان ، تشكل بارسال بعثة اممية الي السودان. وقالت وزارة الخارجية السودانية ، انه تمت الاستجابة لطلب حكومة جمهورية السودان المؤرخة بتاريخ 27 فبراير الماضي ، المستند الهادي والمرشد لصياغة مشروع القرار الذي سيحدد مهام واختصاصات البعثة السياسية. واشارت الوزارة في بيان الي مواصلة وتنفيذ في الوصول الي صياغة قرار يخدم البلاد ويلبي متطلبات وتطلعات المرحلة الانتقالية. وكان رئيس الوزراء السوداني ، عبدالله حمدوك ، قدم طلبا الي مجلس الامن ، لاجل ارسال بعثة بواسطة الامم المتحدة ، للمساعدة في عملية الانتقال الديمقراطي في السودان.

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