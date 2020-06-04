توتر بجبل عامر بين قبيلتي الرِزيقات والبني حسين شمال دارفور

الخليج 365:

تشهد مناطق حول منطقة “جبل عامر” بولاية شِمال دارفور،غربي السُودان،توتراََ بين قبيلتي الرِزيقات والبني حسين، في أعقاب إصابة نحو “5” مواطنين من البني حِسين برصاص أطلقه عليهم أفراد من قبيلة الرِزيقات.

وكان “جبل عامر” الغني بالذهب،الواقع بولاية شِمال دارفور، شهد أحداث عُنف أودي بحياة المئات،بسبب النزاع حول السيطرة على مناجم الذهب.

ونقل مصطفى موسى ل”صوت الهامش” من منطقة السريف بولاية شمال دارفور،أن المحلية شهدت إحتجاجات واسعة “الأربعاء” إحتجاجاً على إطلاق النار على مواطنين في مزارعهم من قبل مجموعة مُسلحة تتبع لإثنية الرزيقات .

مشيراً إلى أنه إذا لم يتم تدارك الأمر فإن المنطقة موعودة بأن تشهد أحداث أسوأ من تلك التي وقعت في 2013.