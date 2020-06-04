شبكة الصحفيين السُّودانيين تحيى ذكري شهداء فض الاعتصام

أصدرت شبكة الصحفيين السودانيين بيانا بمناسبة مرور عام علي مجزرة الاعتصام في ٣ يونيو ٢٠١٩

وقالت الشبكة بحسب سونا، ان راية الثورة عالية تعلن في كل حين أن الثورة مستمرة، وأن الشعب سينتصر، وأن الطغاة إلى زوال وأنّ العدالة لا شك قادمة

وهذا نص بيان الشبكة:

… نذكر الآن جميع الشهداء..

كل من خط على التاريخ سطراً بالدماء

نذكر الآن جميع الشرفاء..

كل من صاح في وجه الظلم.. لا..

نذكر الطفلة “إبتسام التجاني”، إبتسامتها الأخيرة وهي تلوح بالبراءة والسؤال، لروحها وهي تعانق المجد، لبسالة “كشة”، وهو يلهم الأجيال جيلاً بعد جيل، لعباس فرح وهو يترنّح ليقوم عثرة وطن، لاتكاءته الأخيرة على الترس وقد أوفى وعد أن لا نتكئ ما لم هذا الوطن ينجم، لصياحه “أنا الثوري”، ولعلي سامبا، ومطر، وكهربا، ولميادة جون في سعي الكفاف النبيل، وكوانين شاي الغبش الحميمة، وللطفلة “مراد التيجاني”، وهي تتخضب بالدماء عروساً للقضية والنضال، نزفها اليوم بالنشيد “حرية.. سلام وعدالة.. الثورة خيار الشعب”، نعم، فالثورة مازالت تعيش، والذين سقطوا تنهض أرواحهم كأشباح “هاملت” تطارد القتلة وتقض مضاجعهم، القتلة الذين أقروا بذنبهم فرحين مظنة منهم أنهم وأدوا الثورة.

الثورة مازالت تعيش في أمنيات عثمان عابدين الأخيرة، وفي شجاعة النعمان رجب كافي، ومحمد إبراهيم، وبرعي سيف الدين، وفيصل عبد العزيز، وإسماعيل الهادي.. الثورة مازالت تتوهّج بدماء صلاح طه، ومجتبى الهادي، وآدم الدومة، وضو البيت مختار، ، ومحمود الأمير، الذين لوّنوا الأرض بدماء العز والمجد الأكيد، والذين قدّموا أرواحهم قرباناً لسودان العدالة والحرية.

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والثورة مازالت تعيش، تُؤجِّجها الزغرودة الأخيرة لفايزة أحمد عثمان، من أجل العزة والعيش الكريم، لرفيقاتها اللواتي اغتصبن، عندما فقد الجندي شرفه المكتوب في لوح الدفاع عن الوطن، وعندما ماتت فيه نخوة المُحارب، والثورة مازالت تعيش في أحلام المفقودين، وعزم النساء، واغنيات الأطفال.

الثورة لا تزال تعيش، في جغرافيا القلب: كولومبيا، وسؤال التنوع والاختلاف، داخل حدود الطبقات السودانية الأصيلة.

نذكر اليوم جميع الشهداء، نذكرهم في تلويحة محمد عيسى كوكو الأخيرة، وهو يرفع علامة النصر في وجه الطغاة ثم ينام، ليصحو حلمه في كل الثوار، نذكرهم اليوم جميعاً، من وُثِّقت أسماؤهم ومن سقطت، لترتفع راية الثورة عالية تعلن في كل حين أن الثورة مستمرة، وأن الشعب سينتصر، وأن الطغاة إلى زوال، تعلن أنّ العدالة لا شك قادمة، وأنّ سوداناً جديداً بلا إقصاء ولا تهميش ستبشر بها موجات وموجات جديدة من الفعل الثوري المستمر.

جماهير شعبنا،،،

إنّ فض الاعتصام لن يوقف عجلات الثورة، فلا رجوع للوراء، فالشعب أقوى والردة مستحيلة، وسيعمل الثوريون بكل عزم من أجل تقديم الذين تورّطوا في جريمة فض الاعتصام إلى العدالة، وهذه عملية لن تزيفها اللجان ، وتشير إلى جناة غير الذين يعرفهم جماهير شعبنا، ولا شك أن يوم القصاص آت.

المجد والخلود لشهداء مجرزة فض الاعتصام.

المجد والخلود للمفقَودين، والمجد والخلود لمن اغتصبوا ولمن اغتصبن.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)