مطار الكويت يستقبل أول طائرة سودانية بعد 30 عام

التاريخ: 04-يونيو-2020
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و قال الاستاذ حمدي عبد الله جابر مدير ادارة الشحن الجوي بشركة الخطوط الجوية السودانية سودانير بحسب سونا ، ان الطائرة التي وصلت نهار الثلاثاء تاتي ضمن التعاقد الذي تم لنسيير رحلتين اسبوعيا لكل من سلطنة عمان (مسقط) ورحلتين اسبوعيا لدولة الكويت لنقل اللحوم والخضروات والمنتجات السودانية .
وبشر الاستاذ حمدي العملاء بان الشركة قريبا سوف نستانف رحلات الشحن للملكة العربية السعودية ودولة الامارات
يذكر أن السلطات السودانية أعلنت الأحد الماضي، تمديد إغلاق المطارات والمعابر حتي 17 يونيو 2020م بسبب فيروس كورونا المستجد، واستثناء رحلات المساعدات الإنسانية والطبية ورحلات إجلاء الأجانب، بالإضافة إلى رحلات البضائع.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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