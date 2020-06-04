الخرطوم تنتفض: مافي كورونا ديل غشونا

التاريخ: 04-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة اشعل متظاهرون اطارات السيارات واغلقوا الطرقات احتجاجا على تمديد فترة الحظر بسبب جائحة كورونا وردد المتظاهرون عبارة مافي كورونا ديل غشونا. Advertisements واعتبر المتظاهرون، تمديد الحظر بحسب صحيفة صوت الأمة، خطرا على حياتهم وتعطيل لسير الحياة ودولاب العمل اليومي نحو شهرين وكانت السلطات قد فرقت المتظاهرين في انحاء متفرقة من مدينة امدرمان. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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