تساءل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة اصابة المسؤولين بكورونا وهل هي حقيقة ام لكسب تعاطف الشعب

وذلك بعد ظهور وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي على فضائية النيل الازرق يوم 31 مايو على الرغم من اعلانها بحسب صحيفة صوت الأمة، قبل اسبوع عن دخولها الحجر المنزلي لمدة 14 يوما. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتقادات لظهور ولاء البوشي على شاشة النيل الازرق رغم اعلانها دخول الحجر المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.