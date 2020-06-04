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انتقادات لظهور ولاء البوشي على شاشة النيل الازرق رغم اعلانها دخول الحجر المنزلي

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Samira Yousif 0 تبليغ

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تساءل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة اصابة المسؤولين بكورونا وهل هي حقيقة ام لكسب تعاطف الشعب
وذلك بعد ظهور وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي على فضائية النيل الازرق يوم 31 مايو على الرغم من اعلانها بحسب صحيفة صوت الأمة، قبل اسبوع عن دخولها الحجر المنزلي لمدة 14 يوما.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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