عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 4 يونيو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

الصحة ولاية الخرطوم توقع إتفاقية التطبيب عن بعد

وزيرة الخارجية تبعث برسالة لرئيس مجلس الأمن بشأن مفاوضات سد النهضة

شداد: تعليق الموسم والتسجيلات لحين انعقاد اجتماع مجلس الادارة

مناع يكشف أسباب اعتقال الطيب مصطفى قائلا: سنطبق القانون ولو انطبقت السماء والأرض

تاور : يؤكد عمق ومتانة العلاقات السودانية الكويتية

مجلس الأمن يلغي خطاب حمدوك المرسل في يناير حول البعثة السياسية

الجيش يعلن عن الناطق الرسمي لقوات الشعب المسلحة

فى الذكرى الاولى للمجزرة نشطاء ولجان مقاومة يحذرون الحكومة الانتقالية

بنك السودان المركزي يعلن عن إصداره فئة ال 1000 جنيه

الجريدة

في الذكرى الاولى لمجزرة فض الاعتصام:الخرطوم تتوشح بالسواد وحمدوك لا تراجع عن القصاص

أسر الشهداء يهددون بالاعتصام ويمهلون النائب العام أسبوعاً لتأسيس نيابة خاصة

قرارت مرتقبة لتنظيم عمل المخابز بالخرطوم تتضمن عقوبات صارمة

قيادي بالجبهة الثورية : الهجوم على جبل مرة لن يؤثر على المفاوضات

وزير الري يبحث مع نظيريه الاثيوبي والمصري استئناف مفاوضات سد النهضة

الشرطة تنفي شائعات عصابات التخدير

النيل الدولية

قاعدة عسكرية مصرية في جنوب السودان»تزيد التوتر في ملف النهضة

حمدوك يتعهد بالكشف عن مجرمي فض الاعتصام

يضم (9) سودانيين.. عصابة تحوَّل (100) مليون ريال لحسابات خارج السعودية

الشرطة: اجراءات قانونية مشددة ضد مخالفي قرار الحظر

السوداني الدولية

الدعم السريع يضبط أسلحة ومواتر ويلاحق عدد من المتفلتين

(الدويم) تنظم مبادرة لمجابهة كورونا

(هيومن رايتس ووتش) تطالب بتقديم مرتكبي مجزرة القيادة للعدالة

ظهور عصابات قطاع الطرق من جديد بكسلا

جسر جوي من الاتحاد الأوربي إلى السودان لمكافحة (كورونا)

اليوم التالي

بنك السودان يسمح للبنوك بالعمل من الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً

ولاية الخرطوم : قرارت مرتقبة لتنظيم عمل المخابز تتضمن عقوبات صارمة

آخر لحظة

واشنطن: ننتظر معاقبة من فضوا اعتصام القيادة

دولة الجنوب توافق على قاعدة عسكرية مصرية باراضيها

حمدوك يتعهد بالكشف عن مجرمي فض الاعتصام

تعليق الموسم الرياضي والتسجيلات

كورونا .. (137) اصابة جديدة و(9) وفيات

غرامات تتجاوز ألف جنية للعربات المخالفة للحظر

صوت الأمة

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حمدوك: لا تراجع عن القصاص لشهداء فض الاعتصام

الأمة القومي: نؤيد الحكومة الانتقالية بلا تردد

صديق الصادق: العقد الاجتماعى قاسم مشترك بين مكونات الثورة

جسر جوى من الاتحاد الأوروبي لمكافحة كورونا في السودان

أخبار اليوم

رئيس الوزراء يؤكد دعمه لمبادرات توحيد قوى الثورة

الدقير : محاسبة متورطي فض الاعتصام مطلب وطني عدالي ووفائي

الاتحاد الاوربي: يجب محاسبة منتهكي حقوق الانسان

الجبهة الثورية تحيي شهداء الثورة السودانية في ذكرى مجزرة فض الإعتصام

الوطن

مجلس الامن يعتمد خطاب السودان المعدل

شركة زادنا تفتح بلاغ في مواجهة صلاح مناع ومدير التلفزيون

ولاية الخرطوم تتخذ قرارات لتنظيم عمل المخابز تشمل عقوبات صارمة

خبير اقتصادي يحذر من انهيار نقدي وشيك

تعيين ناطق رسمي جديد للقوات المسلحة

حمدوك يتفق مع حزب الأمة حول معظم نقاط مبادرة العقد الاجتماعي

تسجيل ١٣٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا

السوداني

الخارجية : سنعمل على صياغة قرار من مجلس الأمن يلبي تطلعات المرحلة الانتقالية

حكومة الخرطوم تكشف عن تسلم مخابز لاوجود لها لحصص الدقيق

مجلس الأمن يعتزم تعيين بعثة سياسية جديدة للسودان لمدة عام

حركة مناوي توضح أسباب عدم مشاركتها في مفاوضات الترتيبات الامنية

تعليق بطولة الدوري الممتاز وفترة التسجيلات وترقب لاصدار قرارات حاسمة

صحيفة القوات المسلحة

أُسر الشهداء تمهل الجهات العدلية اسبوعا لتحريك ملفات فض الاعتصام

الحكومة: عودة السودانيين العالقين بالخارج خلال عشرة أيام

مطار الكويت يستقبل أول طائرة سودانية بعد 30 عام

جسر جوي من الاتحاد الأوروبي لدعم مكافحة “كورونا” بالسودان

وكالة السودان للأنباء “سونا”

حمدوك يتعهد بالكشف عن مجرمي فض الاعتصام

مجلس الامن يعتمد المستند الجديد لبعثة الامم المتحدة المستقبلية للسودان

الخارجية الامريكية في ذكرى 3 يونيو:نحن نقف مع شعب وقادةالسودان

حمدوك في حوار خاص بتلفزيون الخليج 365 الخميس

اجتماعات اسفيرية للترتيب لاستئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة

اصحاب العمل:لن تكتمل الثورة الا بالكشف عن قتلةالشهداء بالقيادة والولايات

حمدوك:معركة ترسيخ الديمقراطية في السودان هي الوفاء الحقيقي لدماء الشهداء

فيصل:ذكرى فض الاعتصام تجديد العزم واكمال المهام وفاء لدماء الشهداء

الفريق منور:السلاح الوحيد لمحاربة الكورونا هو الالتزام بالاجراءات الصحية

الدقير : محاسبة متورطي فض الاعتصام مطلب وطني عدالي ووفائي

فيصل يترحم علي الشهداء ويؤكدتحمل المسئولية لتحقيق العدالة والقصاص

الاتحاد الأوربي يُسير جسر جوي لدعم الحكومة لمكافحة كورونا

تركيا تعلن عزمها تقديم مساعدات للسودان لاحتواء جائحة الكورونا

تاور يؤكد عمق ومتانة العلاقات السودانية الكويتية

تواصل جلسات التفاوض حول الترتيبات الامنية بين وفدى الحكومة والحركات

الشرطة: اجراءات قانونية مشددة ضد مخالفي قرار الحظر

أُسر الشهداء تدعو لسن تشريعات تساعدالكشف عن مرتكبي مجزرةفض الاعتصام

وزيرة العمل تكشف عن مجهودات لتخفيف اثار الكورونا علي المواطنين

عودة السودانيين العالقين خلال اسبوع الى عشرة ايام

ولاية الخرطوم: قرارات مرتقبة لتنظيم عمل المخابز تتضمن عقوبات صارمة

تجمع المهنيين السودانيين يجدد تمسكه بالتحقيق العادل لمجزرة القيادة

مطار الكويت يستقبل أول طائرة سودانية بعد 30 عام

بحث تدابير استثناء بعض اﻻنشطة التجارية من قراراغلاق سوق القضارف

ضبط 1700 جوال قمح بمخازن وصوامع مطاحن النيل الأزرق

السماح للبنوك بالتعامل المباشر مع الجمهور فى السابع من يونيو