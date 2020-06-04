دونت شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة بلاغا لدى جرائم نيابة المعلوماتية ضد عضو لجنة ازالة التمكين صلاح مناع والمدير العام لتلفزيون السودان لقمان احمد، على خلفية إشانة سمعة الشركة بأنها تعمل في غسيل الأموال.
وأشارت الشركة في بلاغها بحسب صحيفة اليوم التالي، إلى أن ماذكره صلاح مناع أضر باعمال الشركة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر زادنا تدون بلاغاً ضد صلاح مناع ومدير التلفزيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.