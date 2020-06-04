زادنا تدون بلاغاً ضد صلاح مناع ومدير التلفزيون

دونت شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة بلاغا لدى جرائم نيابة المعلوماتية ضد عضو لجنة ازالة التمكين صلاح مناع والمدير العام لتلفزيون السودان لقمان احمد، على خلفية إشانة سمعة الشركة بأنها تعمل في غسيل الأموال.

وأشارت الشركة في بلاغها بحسب صحيفة اليوم التالي، إلى أن ماذكره صلاح مناع أضر باعمال الشركة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)