إعادة فتح المساجد الأربعاء المقبل

التاريخ: 04-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements أفادت مصادر أمس الأربعاء بانه سوف يتم اعادة فتح المساجد في جميع أنحاء السودان يوم الأربعاء القادم بحسب صحيفة اليوم التالي وذلك بعد صدور قرار باغلاقها ابان فترة الحظر الشامل على خلفية جائحة كورونا من قبل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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