قيادي بالجبهة الثورية: الهجوم على جبل مرة لن يؤثر على المفاوضات

قلل القيادي بالجبهة الثورية عبد الوهاب جميل من هجوم بعض الفصائل المسلحة على جبل مرة والذي أعلنت عنه القوات المسلحة مؤخراً وأنه تم بسبب غياب الولاة المدنيين، ووصف تبرير الهجوم بالواهي.

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وقال جميل في تصريح بحسب صحيفة الجريدة، إن ماحدث لن يؤثر على سير المفاوضات بجوبا، وأضاف حركة تحرير السودان غير موقعة على إعلان جوبا ولذلك الامر لن يؤثر، وأكد أن الولاة العسكريين أكثر حزماً فيما يتعلق باستباب الأمن.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)