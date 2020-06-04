الشرطة تنفي شائعات عصابات التخدير

نفت شرطة ولاية الخرطوم ما تتاولته وسائل التواصل الاجتماعي حول ظهور عصابات تقوم بتخدير المواطنين من خلال منحهم كمامات بها مادة مخدرة .

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وقالت الشرطة في بيان بحسب صحيفة الجريدة): تناول بعض المواطنين في وسائط التواصل الاجتماعي شائعات تفيد بوجود عصابات تقوم بتخدير المواطنين بعد ايهامهم بأنهم يتبعون لمنظمات طوعية تعمل مع مكافحة الوبائيات لتعقيم المنازل بالاضافة الي منح المواطنين كمامات بها مادة سامة ومن ثم سرقتهم.

ونفى المتحدث باسم شرطة ولاية الخرطوم ما تناقلته الوسائط في هذا الصدد ونبه الى ضرورة عدم الالتفات الى الشائعات التي تحاول تثبيط همة المتطوعين في مجال مكافحة جائحة كوورنا، وقال إن الشرطة لم تدون اي بلاغات بهذا المعنى، مؤكداً استقرار الاحوال الجنائية في ولاية الخرطوم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)