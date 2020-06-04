السماح للبنوك بالتعامل المباشر مع الجمهور فى السابع من يونيو

كشفت الدكتورة هبه محمد علي – الامين العام للهيئة العامة للاستثمار عن سماح بنك السودان المركزي للمصارف بالعمل من الساعة 8 صباحا الى الواحدة ظهرا.

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واضافت فى المؤتمر الصحفي للجنه العليا للطوارئ الصحية بحسب سونا مساء امس ان البنك سمح ايضا للمصارف بالتعامل مع الجمهور من الثامنة والنصف صباحا الى الثانية عشرة ظهرا ابتداءا من السابع من يونيو، مشيرة الى اهمية اتباع الاجراءات الصحية والمحافظة على العاملين بالمصرف بالتشديد على التباعد الاجتماعي.

واشارت الى برنامج من المنتج الى المستهلك الذي قامت به وزارة الصناعة والتجارة مع عدد من شركات القطاع الخاص يهدف للتحكم فى الاسعار وتم تنفيذه بالخرطوم فى 93 نقطة للتوزيع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)