إصابة الناشط السوداني “حازم حلمي” بفيروس كورونا

اعلن الناشط الاعلامي الشاب “حازم حلمي” إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور نتيجة الفحص المؤكدة.

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وكتب “حلمي” على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بحسب صحيفة السوداني: (النتيجة والفحوصات الليلة بتأكد إصابتي بالفيروس، منذ فترة و انا ملتزم العزل، و مرحلة و ان شاء الله حتعدي.. دعواتكم).

وظل “حلمي” يحذر على صفحته التي يتابعها عشرات الآلاف، عبر تغريداته من عدوى الفيروس داعياً إلى اتباع إرشادات الوقاية والالتزام بالبقاء بالمنازل.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)