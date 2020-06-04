مدير سلطة الطيران المدني يطمئن السودانيين العالقين بالخارج

طمأن المهندس ابراهيم عدلان مدير سلطة الطيران المدني السودانيين العالقين بالخارج بان قرارإجلائهم قد تم اتخاذه علي اعلي المستويات مبينا انه خلال 10 ايام قادمة سيتم البدء في تدشين هذا العمل بعد تحديد نقاط الدخول.

واوضح عدلان في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا للطوارئ الصحية اليوم بمنبر (سونا) انه تم تحديد نقاط الدخول المتمثلة في مطار الخرطوم ومطار بورتسودان والمعابر الشمالية وأن الخطة التي وضعتها سلطة الطيران المدني تمت بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية في اطار البرتكول الصحي القاضي بالكشف علي العالقين لحظة وصولهم للبلاد .

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وأضاف أن الاولوية في العودة ستكون للمواطنين الذين ذهبوا للعلاج وكبار السن ومن ثم الفئات الاخرى وان العملية ستكون محكمة ومنظمة .

ودعا مدير سلطة الطيران المدني السودانيين العالقين بالخارج ان لايقعوا ضحية لبعض الجهات وضعاف النفوس الذين يقدمون وعود زائفة ويزعمون بأن لديهم توكيلات لبيع التذاكر و اكد ان حكومة السودان لم تتخذ اي اجراء فيما يخص بيع تذاكر اوإسناد بيعها لاي جهة

وقال ان بعض الشركات السودانية العاملة في مجال النقل الجوي بادرت بانها ستساهم في نقل هؤلاء العالقين دون تكاليف.

وكشف عن تخصيص سلطة الطيران المدني رقم تليفون 8333 لتلقي شكاوي المواطنين من أي بقعة في العالم و أن هذا الرقم سيتم تفعيله قريبا.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )