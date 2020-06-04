الشرطة: اجراءات قانونية مشددة ضد مخالفي قرار الحظر

قال الفريق شرطة عثمان يونس نائب المدير العام لقوات الشرطة ان جملة المخالفات للاجراءات الاحترازية التى اتخذتها اللجنة العليا للطوارئ الصحية لمجابهة جائحة الكورونا تجاوزت 11 الف و320 مخالفة ، كما تم حجز اعداد كبيرة من العربات .

واعلن سيادته خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته لجنة الطوارئ الصحية العليا مساء اليوم بوكالة السودان للانباء عن اجراءات قانونية مشددة وصارمة ستُتخذ ضد المخالفين للحظر الشامل خلال الفترة القادمة، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية الصحية للتصدي لجائحة الكورونا وعدم التحرك، وقال ” نشكر تفهم المواطنين واستجابتهم لدواعي الحظر الشامل

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واستعرض سيادته الجهود التى بذلتها قوات الشرطة للتصدي لجائحة الكورونا من خلال انتشار افرادها عبر نقاط الارتكازات المنتشرة فى الولاية والتى بلغت 217 ارتكازا، بالاضافة الى 18 نقطة ارتكاز فى مداخل ومخارج الكباري بالولاية، منوها الى دور الشرطة فى مكافحة الجريمة من خلال الدوريات التى تسيرها فى محليات الولاية.

واشار سيادته الى التنسيق المتكامل بين كافة الجهات الامنية والولايات من خلال الخطط المشتركة التى تضعها اللجان الصحية الولائية لمحاربة الكورونا .

ونوه الى دور الشرطة ومساهمتها الكبيرة فى التصدي للكورونا من خلال اجهزتها المختلفة والتى شملت الدفاع المدني وادارة المرور في مجال تعقيم المؤسسات والاسواق والميادين بجانب المساهمة فى تامين المؤسسات الصحية والكوادر الطبية وترحليهم .

واشار الى تخصيص قوة شرطية لتأمين الكوادر الصحية واماكن سكنهم والمستشفيات والحجر الصحي منعا للاحتكاكات معهم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)