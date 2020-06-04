تمديد فترة استلام القمح بالجزيرة

أعلن مدير البنك الزراعي- قطاع الجزيرة الرشيد عثمان، تمديد فترة استلام القمح من المزارعين بواسطة البنك الزراعي لمدة أسبوعين. Advertisements وكشف عثمان في تصريحات صحفية اليوم، بحسب صحيفة الصيحة عن إستلام (2.2) مليون جوال قمح زنة (100) كيلو من جملة (6.5) ملايين جوال إنتاج مشروع الجزيرة للعروة الشتوية، وقال إن كميات القمح التي تم ضبطها اليوم بواسطة شرطة الولاية أكدت تسرب القمح خارج البنك الزراعي وأشار إلى تخصيص كميات من القمح لمطاحن الولاية لتوفير دقيق الخبز لإنسان الجزيرة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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