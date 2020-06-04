احتجاجات بشرق النيل بمناسبة ذكرى فض الاعتصام

التاريخ: 03-يونيو-2020
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خرجت جموع غفيرة من الشباب الغاضبين صباح الاربعاء في شرق النيل احتجاجا و احياءاً للذكرى الاولي لمجزرة فض الاعتصام في مناطق الحاج يوسف والجريف والردمية وشارع واحد والمايقوما و دار السلام المغاربة و الوحدة والجريف شرق مع التزامهم بالتباعد الاجتماعي
ولبس الاقنعة وهم ينادون بتحقيق اهداف الثورة والقصاص للشهداء وانتشرعشرات من الشباب والشابات في منطقة الجريف شرق وهم يوزعون منشورات تنادى بالقصاص وقال بيان وزعته لجان المقاومة في الجريف شرق صباح امس “لقد مر عام كامل ولم نر قتلة الثوار في المشانق ولم نر قاتل عظمة ومحجوب والفاتح النمير
واحرق الشباب بحسب صحيفة اخر لحظة اطارات سيارات فارغة في التقاطعات الرئيسية بالحاج يوسف تعبيرا عن احتجاجهم علي تاخر القصاص للشهداء و الجرحي والمفقودين دون ان بعيقوا حركة السير العامة في الشوارع الرئيسة
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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