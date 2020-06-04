أسر الشهداء تمهل لجنة اديب أسبوع وتتوعد بالتصعيد والخروج للشارع

التاريخ: 03-يونيو-2020
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أكد نائب الأمين العام لمنظمة أسر الشهداء عبد السلام كشة امهالهم لجنة تحقيق فض اعتصام القيادة العامة أسبوع يبدأ من تاريخ اليوم لكشف نتائج التحقيق، مشدداً على خروجهم للشارع في حال عدم الكشف عنها.
واوضح كشة في مؤتمر صحفي للمنظمة اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة، وبحسب صحيفة السوداني ان التصعيد سيكون في مواجهة رئيس الوزراء والنائب العام ورئيسة القضاء، مشيراً إلى عدم ردهم على مطالبهم التي سلموها لهم بمذكرات أواخر العام الماضي تشمل توقف قضاياهم ومحاكمة المكون العسكري وقطع كشة بعدم قبولهم بأية مساومات وبتمسكهم التام بالقصاص العادل.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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