السودان: مساعدات تركية للسودان لاحتواء كورونا .

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عزم بلاده تقديم حزمة مساعدات تركية للسودان تتضمن أجهزة تنفسٍ صناعي ومستلزماتٍ طبيةٍ أخرى عديدة للمساعدة في جهود الحكومة السودانية لاحتواء جائحة كورونا والتغلب عليها. وأوضح جاويش خلال اتصاله هاتفيا بنظيرته اسماء عبد الله

أن المساعدات ستصل بطائرةٍ من الخطوط التركية وأن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات حتى تصل السودان في أقرب وقت.

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وعبّرت اسماء عن شكرها وتقديرها للدعم التركي للسودان في ظلّ النقص في المستلزمات والمعينات الطبية لمكافحة الجائحة، وأشارت الي أن السودان يتطلع لتبادل الخبرات للاستفادة من التجربة التركية في مكافحة جائحة كرونا.

وتناولت المحادثة بحسب (سونا) أيضاً العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف نواحيها والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، وأكد الجانبان علي أهمية التشاور والتنسيق بين البلدين في القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )