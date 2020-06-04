حكومة الخرطوم تكشف عن تسلم مخابز لاوجود لها لحصص الدقيق

التاريخ: 03-يونيو-2020
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تعتزم حكومة الخرطوم اتخاذ ضوابط جديدة وعقوبات مشددة في مواجهة المخابز التي تخالف شروط العمل ووجه والي الولاية د. يوسف آدم الضي، في اجتماع المدراء التنفيذيين بالمحليات بحضور امين عام الحكومة، بتنفيذ الأوامر التي ستصدرها الولاية خلال الأيام القادمة.
وطبقا لتعميم صحفي صادر عن إعلام الولاية، وبحسب صحيفة السودانى أكد مدير عام وزارة الصناعة والتجارة د. ابوبكر محمد نور أن العمل في حصر المخابز قطع شوطاً كبيرا أكدت ولاية الخرطوم إستلام المخابر لحصة الدقيق كاملة فيما أمن الاجتماع الذي دعا له والي الخرطوم دكتور يوسف آدم الضي على الاوامر المحلية التي ستصدرها ولاية الخرطوم خلال الايام القادمة لتنظيم عمل المخابز. كاشفا عن مخالفات كبيرة بصرف حصص دقيق طوال عهد النظام السابق لمخابز لا وجود لها في أرض الواقع واكد انه بعد الغاء النظام السابق واشراف الولاية على حصة الدقيق اصبح هناك فائض في الدقيق.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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