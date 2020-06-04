إسحاق أحمد فضل الله يكتب: قالت تسود: (الصبر انتهى)

والآن. اطلاق سراح علي عثمان. وسرا.

وابقاؤه في بيته وإنكار أنهم أطلقوه.. وحامد صديق معه..

الاطلاق هو إشارة للشعب الذي . يتجه إلى الباب وهو يحمل العكاز.

إشارة من قحت. تقول للناس

لا.. لا… نحن مساكين. نحن ناس سلام..

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. (ت)

سلام..

من الجانب الأيمن من قحت.. وسلام . يقول فيه الجانب الأيسر من قحت..

سلام على شرط.. أن أظل أنا أحكم. وأن تظل بيوتكم هي المقابر..

و (تسود) .. ترفض.. وتستعد للخطوة القادمة التي هي القاضية..

وغندور.. أمس الأول. يقول..

لا صبر..

والفصائل المقتتلة داخل قحت. يصرخ بعضها ليقول للآخرين

قلنا لكم ان اطلاق سراح الرجل الثاني في الإنقاذ. يعني إشارة منا. إلى أننا نرفع أيدينا فوق الرؤوس.

لكن الإشارة الحقيقية الآن هي.

هي أغرب عصيان مدني في الأرض.

عصيان مدني تصنعه الحكومة ضد نفسها

والعصيان المدني هو أن يبقى الناس في بيوتهم.

لا مكاتب ولا سوق ولا غيره

والآن.. الناس بأمر من قحت.. في بيوتهم.. ثم تمديد. وتمديد.

الموظفون في بيوتهم ولا إدارة مدنية

وأهل المصانع والمزارع. في بيوتهم يعني لا إنتاج

والمستشفيات أغلقت

وموت المرضى على أبواب المستشفيات ظاهرة يومية

والمستشفيات تغلق. لأنها أصبحت جدران فقط

والصيادلة منذ أمس الأول في اضراب

لأن الصيدليات أصبحت رفوف فارغة

ومصانع الأدوية أغلق آخرها أمس..

والبنوك ليس فيها شيئ.

والخراب ليس هو الإغلاق..

الخراب .. هو ما يعنيه الإغلاق..

الإغلاق يعني.. أن الناس تفقد الأمل..

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ثم جملة هي أفصح من كل ما مضى.

فكل ما مضى هو يعني. أن قحت تقول للناس.

ما دمت أنا جالسة فوق الحكم والمال. وزراء ومديرين وغيرهم مستمتعين. فلتصبح بيوت الناس قبورا..

ومن يصرخون من داخل قحت. يطلبون الصلح.. يقولون لمن يرفضون الصلح ان .

الحظر الآن يكسره الناس عمليا.. لأنه شيئ يطلب من الناس أن يموتوا.

والكسر الجزئي يتمدد ليصبح كاملا في اسبوع في اسبوعين في شهر

وكسر الحظر الحظر. يعني كسر عظم الدولة.. فالدولة إن ضربت.. ضربوها

وإن سكتت دفنوها..

قحت.. تحاصر.. وتسود .. ( ١٠٨ جهة تكمل اعداد مخططها للأيام القادمة..

وقحت. يتركها الناس. دون سروال.

ونحدث غدا عن صورة ما هنالك..

والشيوعي. يبقي وحيدا ومحاصرا..

ووحيدا ومحاصرا.. تعني أخطر الأحوال..

فمن يرتكب المجازر في التاريخ كله. هو جهة تدافع عن سلطانها. لكن أشهر مافي تاريخ الشيوعي هو انه يرتكب أعظم مجزرة بعد فقدانه للسلطة.

الشيوعي يذبح المئات في بيت الضيافة (بعد) أن فقد السلطة

وتسود تتحسب لهذا..

والتحسب يجعل تسود تفتح خمس مسارات إلى القط المحاصر حتى يهرب منها

آخرها هو أن كتيبة من المحامين تقدم طعنا دستوريا. في شرعية قحت..

طعن. ربما لا يهمك شأنه. لكن شعر رأسك يقف حين تعلم أن المحكمة الدستورية. (قبلت الطعن).

وأن قبول الطعن بصورة نهائية. يجعل قحت. حكومة. وقوانين وتعيين وفصل. وإدارات لكل شيئ كلها باطل باطل..

المحكمة. ما يعطلها الآن عن اصدار الحكم الأخير.. تنتظر. تعيين أربعة أعضاء جدد بديلا لأعضاء المحكمة الذين انتهت مدة خدمتهم

وهذا يعني شهرا أو شهرين.

لكن تسود تكمل الآن استعدادها للخروج في يوم أو يومين خروجا لايتوقف. إلا في قاع البحر

في قاع البحر هي.. أو قحت..

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صحيفة الانتباهة