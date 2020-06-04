صابر محمد الحسن يتماثل إلى الشفاء

نفت أسرة د . صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان الأسبق ما تردد عن وفاته بالكورونا، وذكرت الأسرة أن صحته في تحسن وأنه يتماثل إلى الشفاء بحمد الله. وكانت ( أخبار الخليج 365) قد نقلت عن مصادر ( صحيفة) نشرت خبر بوفاة السيد صابر محمد الحسن ويستوجب ذلك الاعتذار عن الخطأ و نتمنى للدكتور صابر محمد الحسن عاجل الشفاء ودام الصحة والعافية باذن الله . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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