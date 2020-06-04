وزارة الصحة: تسجيل ١٨٩ إصابة جديدة بكورونا و٧ حالات وفاة

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الخميس 4 يونيو 2020
أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ١٨٩ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و ٧ وفيات، ٥ منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء ٨٦ حالة. وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء اليوم الاربعاء، عن التقرير الوبائي ليوم أمس، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ١٣٧ اصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ١٠ ولايات، مشيرة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ٤٥٥ عينة، سُجل من بينها تلك الحالات. وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٥٤٩٩ حالة، بينها ٣١٤ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ١٧١١ شخصا. وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه
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