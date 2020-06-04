عاجل.. أوروبا تعلن عن "جسر جوي" لدعم السودان بكورونا

الأربعاء 3 يونيو 2020

أعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم روبرت فان دن دوول، عزم دول اليورو تسيير "جسر جوي" للسودان لتقديم الدعم والمساندة في جهودها لمكافحة كورونا.



وجاءت تصريحات دوول عقب لقاء وزير الدولة بالخارجية السودانية، عمر قمر الدين إسماعيل بسفراء الاتحاد الأوروبي في الخرطوم.

وأوضح سفير الاتحاد الاوروبي بالخرطوم، فان دوول، أن فرنسا والسويد ستقومان بتنسيق وتسهيل عملية الجسر الجوي المرتقب للسودان.

وقال إن "الطائرة الأولى من المتوقع أن تصل في العاشر من يونيو/حزيران الجاري محملة بـ(92) طنا من المعدات الطبية".

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وتقدم وزير الدولة بالخارجية السودانية، بالشكر والتقدير للاتحاد الأوروبي ودوله لمجهوداتهم في مكافحة كورونا وتقديم دعم مقدر للسودان بتسيير الجسر الجوي للمساهمة في احتواء الجائحة.

وأضاف أن ذلك يأتي ضمن العلاقات المتميزة بين السودان ودول الاتحاد الأوروبي، وأن الجسر الجوي هو امتدادٌ للمساعدات التي ظل يتلقاها السودان من دول الاتحاد الأوروبي منذ تشكيل الحكومة الانتقالية.

وشدد على أن ذلك الدعم يجد التقدير والإشادة من حكومة وشعب السودان.

وانتشر وباء كورونا في كل ولايات السودان، وبلغت الحصيلة الكلية للمصابين منذ بداية الجائحة 5310 منها 307 حالات وفاة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 1625 حالة.

ومددت السلطة الانتقالية حظر التجوال الشامل في العاصمة الخرطوم لمدة أسبوعين اعتبارا من، الثلاثاء، وذلك بغرض السيطرة على كورونا التي انتشرت بكل ولايات السودان.