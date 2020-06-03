إبنة الفنان حمد الريح تكشف حقيقة إصابته بكورونا

الخليج 365 : أكدت إبنة الفنان الكبير حمد الريح ان والدها بخير ويتمتع بصحة جيدة ولا صحة لما راج عن إصابته بفايروس كورونا.وقالت هالة حمد الريح عبر حسابها: (شكرا للناس السألت من صحته ياريت الناس تتأكد من صحة الخبر وبعدين تنشرو. عندنا أهل واخوان واصحاب ومعجبين بره البلد قطعتو قلبهم).وتم تداول اخبار في السوشيال ميديا تتحدث عن إصابة الفنان حمد الريح بفايروس كورونا الأمر الذي أقلق جماهيره وانهالت الاتصالات على أسرة الفنان الكبير للإطمئنان على صحته.

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