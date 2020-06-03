عاجل.. السودان يسجل 9 وفيات و137 إصابة جديدة بكورونا

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الأربعاء 3 يونيو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السودانية، الأربعاء، تسجيل 9 وفيات و137 حالة إصابة جديدة بكورورنا، بينما تعافى 103 مصابا.
وسجلت الإصابات الجديدة، بحسب بيان صحفي اطلعت عليه "العين الإخبارية"، في ولايات الخرطوم 98 حالة، الجزيرة 33، كسلا 4 حالات، والبحر الأحمر حالتين.
أما الوفيات فقد سجلت 6 منها في ولاية الخرطوم، وحالة وحدة بكل من الجزيرة، القضارف، كسلا.
وارتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى 5310 منها 307 حالات وفيات، فيما بلغ إجمالي المتعافين 1625 حالة.
ومددت السلطة الانتقالية حظر التجوال الشامل في العاصمة الخرطوم لمدة أسبوعين اعتبارا من 2 يونيو/حزيران، بغرض السيطرة على كورونا.
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