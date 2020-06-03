السودان يؤكد عمق ومتانة العلاقات مع الكويت

الأربعاء 3 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الدكتور صديق تاور، عمق ومتانة العلاقات السودانية الكويتية.

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وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم الاربعاء، أن تاور التقى سفير دولة الكويت بالخرطوم بسام القبندي.

ووصف السفير الكويتي في السودان اللقاء بالمثمر، لافتا إلى أنه تم بحث سبل التعاون في مكافحة جائحة كورونا والجهود المبذولة للقضاء عليها في البلدان العربية والإسلامية ودول العالم.

وقال السفير الكويتي إن اللقاء تناول أيضا قضايا السودان والكويت وسبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.