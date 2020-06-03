بعد توقف الحفلات سيف الجامعة : هذا ليس زمن غناء ورقيص

الخليج 365 :

يعتبر الفنان سيف الجامعة من الفنانين الذين قاموا بمبادرات كثيرة ومختلفة مع بداية الجائحة للمكافحة والوقاية من فيروس الكورونا عبر وسائل الإعلام المختلفة بحكم تجربته الفنية الثرة والكبيرة التي تؤكد بأن للفنان دوراً كبيراً في المجتمع بالاستنارة ونشر الوعي.

لكن بسبب تلك الجائحة وقرار الحظر هناك أصحاب بعض المهن الذين تأثروا منه من بينهم الفنانون بسبب توقف الحفلات.

تحدثت(كوكتيل) إلى الفنان سيف الجامعة لمعرفة الكيفية التي يسيرون بها أمورهم المعيشية مع توقف الحفلات التي تعتبر مصدر رزقهم.

توقفت العدادات بسبب كورونا وهي بمثابة رزق وأكل عيش؟

أنا شخصياً مع إيقاف الحفلات والتجمعات والمهرجانات وهو نوع من النخوة والإنسانية في محنتنا هذه، الزمن ليس زمن غناء أو رقيص.. الوقت لتفقد المحتاجين والأطباء والتضحية لا تساوي شيئاً أمام معاناة الناس فهو واجب وضرورة وتعبير عن محبة الناس.

من أين تعيش أنت وأسرتك؟

أنا كويس جداً و راضي بالقسمة، قمت بعمل عدد من البرامج التي تتعلق بالتوعية وجنيت بعض المال، فيما أوقفت الحفلات وما (زعلان) عليها، إذا احتجنا من حولنا أهلنا وأصدقاءنا الذين سيقفون معنا ورب ضارة نافعة، هذه فترة مهمة بأن نقف مع بعضنا البعض من أجل إنجاح الثورة والفترة الانتقالية التي يجب أن تقوم على السلام والمحبة والتضامن وأمر المؤمن كله خير.

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هناك فنانون كسروا الحظر وأحيوا حفلات أعراس؟

ذلك سلوك مستهجن مفترض أن يعاقبوا عليه لأن الفنان يجب أن يتضامن مع المواطن لأنه منارة للوعي والتنوير كيف ينجرف للخطر؟، عليهم أن يكونوا أكثر وعياً وبإذنه تعالى سنعبر ونحن أكثر حب للحياة إذا حرصنا على سلامة أهلنا وأنفسنا.

ما هي رسالتك للذين يحيون حفلات أعراس في مثل هذه ظروف؟

أقول لهم كان يجب أن تقتدوا بالفنان أبوعركي البخيت الذي أحيا مناسبة زواج ابنته دون زحمة أو لمة.

ماذا قدم الفنانون في هذه المرحلة من مبادرات للتوعية ؟

هناك عدد كبير منهم قدموا مبادرات للتوعية من بينهم الفنان عاصم البنا الذي ساهم كثيراً في مساعدة الأطباء وكذلك الفنانة مها عبدالعزيز وطلال الساتة وصباح عبدالله ورامي عمر وآخرون حذوا حذوهم بعمل لايفات أعمال توعية ورفع معنويات لأن الناس في حاجة للمواساة غير المباشرة.

رسالة للأطباء الذين يعملون في تلك الظروف الصعبة ؟

من المفترض أن نكون حريصين على جيشنا الأبيض ولا بد من دعمهم وهم يسهرون لراحتنا ويعرضون حياتهم للخطر ولا بد معالجة الخلل بعدم ضربهم لأنه تصرف غير حضاري أو إنساني.