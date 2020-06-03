د.شداد يصدر قرارًا مفاجئاً بشأن النشاط والتسجيلات ويخطر “كاف”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أفادت مصادر موثوقة بأن كمال شداد؛ رئيس اتحاد كرة القدم السوداني؛ أصدر قرارًا بتعليق النشاط الرياضي والتسجيلات حتى انتهاء جائحة “كورونا” تمامًا. وقرن شداد قراره بإخطار الاتحاد الإفريقي بالموقف النهائي للنشاط الرياضي بالبلاد.

قرار رئيس اتحاد الكرة يعني ضمنيًا إلغاء النسخة الحالية من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان اتحاد الكرة قد استجاب في وقت سابق لقرار السلطات بتعليق النشاط الرياضي والمسابقات بسبب جائحة “كورونا”.

وعمليًا ينتهي الموسم الرياضي بالبلاد في الخامس عشر من الشهر الجاري، كما كان مقررًا له.

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