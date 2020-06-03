عاجل.. مستجدات مفاوضات الترتيبات الأمنية والعسكرية لمسار دارفور

الأربعاء 3 يونيو 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 استانفت الحكومة والجبهة الثورية اليوم المفاوضات حول الترتيبات الأمنية والعسكرية لمسار دارفور.

Advertisements وطبقاً لتعميم صحفي أصدره المجلس السيادي، فإن المفاوضات التي انطلقت عبر تقنية الفيديو كونفرنس، فندق روتانا سلام، برئاسة رئيس لجنة الترتيبات الامنية من الجانب الحكومي الفريق ركن مهندس خالد. عابدين الشامي. وأكد السيادي ان جلسة اليوم تنعقد دون مشاركة حركة تحرير السودان بقيادة مني إركو مناوي.

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