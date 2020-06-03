عاجل.. مسح شامل لمصادر مياه النيل الابيض تحسباً للاسهالات المائية في الخريف

الأربعاء 3 يونيو 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 كشفت مسؤولة الصحة بولاية النيل الأبيض سارا لافينيا، عن برنامج مبكر لاصحاح البيئة وكلورة مياه الشرب وإجراء مسح شامل لمصادر المياه بمحليات الولاية، تحسباً للاسهالات والأوبئة في فصل الخريف.

وقالت إن اجتماع انعقد اليوم بين وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية والتخطيط العمراني، تطرق لتقرير الصحة الخاص بمحطات المياه ومصادر المياه خارج الشبكة الرئيسية للقرى والأحياء الطرفية و المعوقات التي تعترض عمل عدد من محطات المياه من ضمنها محطة كوستي التي بها نسبة عيكورة عالية، وذلك ضمن الاستعداد لفصل الخريف.

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