مفرح يؤكد على ضرورة توقيع أقصى عقوبة على جناة فض الاعتصام

التاريخ: 03-يونيو-2020
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أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية نصر الدين مفرح، على ضرورة الوصول للجناة وتوقيع أقصى عقوبة عليهم وتحقيق العدالة بالإنتصاف للضحايا، مشدداً على أن هذا الواجب تتقاصر دونه كل الواجبات.
ووصف مفرح في تغريدة له اليوم “الأربعاء” على حسابه بـ”تويتر” بحسب صحيفة السوداني،وصف ذكرى مجزرة فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم والولايات بالأليمة والوخيمة على الشعب الذي إعتدت عليه قوات غاشمة، بوحشية وبربرية على أبنائه العزل، في حرم القيادة العامة للقوات المسلحة.
وأضاف: قتلت المجزرة من إرتقى من الشهداء، وعذبت واعتقلت وأخفت قسراً واغتصبت ما شاء لها، والتحية في هذا اليوم للشهداء البررة، والشفاء للجرحى، والأمنيات بعودة المفقودين.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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